Bolsonaro reconduz Nísia Trindade para mais quatro anos à frente da Fiocruz

247 - Jair Bolsonaro reconduziu nesta segunda-feira (11) a presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, para mais quatro anos no cargo. A Fiocruz é a instituição que produzirá as doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca contra a Covid-19.

A recondução foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, assinado pelo chefe da Casa Civil, Braga Netto.

Nísia Trindade se reuniu com Bolsonaro, Braga Netto e o secretário-executivo da Saúde, Élcio Franco, no Palácio do Planalto.

