Bolsonaro recua e diz que não viu as provas do Enem, mas diz que testes tinham 'ativismo político e comportamental'

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (17), que não viu as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, mas voltou a atacar a prova ao afirmar que os testes tinham "questões esquisitas" e de "ativismo comportamental". Na terça-feira, ele disse que o Enem “começava a ter a cara do Governo”. "Não, não vi. Eu não vejo, não tenho conhecimento", disse durante viagem ao Catar.

"Olha o padrão do Enem do Brasil. Pelo amor de Deus! Aquilo mede algum conhecimento, ou é ativismo político? Ou é ativismo também na questão comportamental. Não precisa disso”, disse Bolsonaro.

O Enem passa por uma crise de gestão desde a semana passada, quando 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pela realização da prova, entregaram seus cargos alegando censura e acusando o presidente do órgão, Danilo Dupas Ribeiro, de praticar assédio moral e de não assumir as responsabilidades do cargo.

As provas do Enem 2021 serão realizadas neste final de semana e a estimativa é que cerca de 3,1 milhões de estudantes participem dos testes.

