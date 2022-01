Bolsonaro reduziu em 75% orçamento de 2021 para prevenção de enchentes

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu em 75% o orçamento de 2021 para ações de prevenção a desastres naturais do ministério de Desenvolvimento Regional. A pasta é a principal responsável por programas para conter eventos climáticos extremos. O recurso passou de R$ 714 milhões em 2020 para R$ 171 milhões no ano passado.

Além da redução, o orçamento de 2021 foi todo empenhado tardiamente, no último dia do ano. De acordo com o ministério, foram pagos no ano passado R$ 129,1 milhões, sem incluir despesas de anos anteriores quitadas em 2021. Com as despesas de outros anos, os chamados restos a pagar, o valor desembolsado foi de R$ 370,1 milhões. Em 2020, os valores incluindo os restos a pagar alcançaram R$ 1,1 bilhão.

O programa do Ministério de Desenvolvimento Regional voltado para ações de prevenção e desastres naturais se chama Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Ele conta com apoio a obras preventivas, planejamento e execução de contenção de encostas em áreas urbanas, sistemas de drenagem, estudos e serviços de contenção. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), responsável pela gestão de crise e acompanhamento das operações, também é ligado à pasta.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE