Bolsonaro repete erro e prega cloroquina e imunidade de rebanho contra variante ômicron (vídeo)

Revista Fórum - Parece um vídeo repetido, mas a live foi feita na noite desta quinta-feira (30) e nela Jair Bolsonaro (PL) repete a mesma ladainha que propagou durante toda a pandemia para combater o coronavírus.

Mais uma vez sem embasamento científico algum, citando um estudo de “uma universidade que não me lembro o nome”, Bolsonaro prega “o que você usa para malária” para combater a ômicron.

A “receita” do presidente é a mesma que repetiu para o coronavírus: cloroquina. Mesmo com estudos comprovando a ineficácia do medicamento, Bolsonaro insiste no uso da droga que consta no prontuário para tratamento da malária.

"Tem estudo dizendo que o que você usa pra malária serve pra ômicron ... Que a ômicron é um vírus vacinal"



Em qual país do mundo o presidente em pleno 30/12/21 fala isso sobre a variante de um vírus que já matou 619 mil pessoas só no seu país? #BolsonaroVagabundo pic.twitter.com/pLmfMxfeZ6 December 30, 2021

