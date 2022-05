Bolsonaro resolve minimizar a alta da inflação no Brasil

Jair Bolsonaro voltou a sinalizar que a alta no preço de vários produtos no Brasil é consequência de uma tendência mundial edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu minimizar nesta quarta-feira (11) a alta da inflação no Brasil. "Apesar da inflação estar alta no Brasil, bem como a questão dos combustíveis, na nossa terra os efeitos são menores", disse que, participou da Expoingá, a feira agropecuária de Maringá, no norte do Paraná.

O País teve a maior variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, para um mês de abril (1,06%) desde 1996, há 26 anos. Naquele ano, a variação foi de 1,26%.

No acumulado em 12 meses, a inflação saltou para 12,13%, a maior inflação para o período de 1 ano desde outubro de 2003 (13,98%).

Nessa terça-feira (10), passou a valer o reajuste de 8,87% no preço médio do diesel.

Reações

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) afirmou que Bolsonaro "debocha" do povo brasileiro ao negar a responsabilidade pela alta nos preços dos combustíveis.

Caminhoneiros do Espírito Santo entraram em greve nesta quinta em protesto contra o aumento do diesel.

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, afirmou que a demissão do ministro Bento de Albuquerque e sua substituição por Adolfo Sachsida no Ministério de Minas e Energia foi só para o governo "ganhar tempo".

