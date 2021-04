Bolsonaro resolve tirar o dia de folga após país bater novo recorde de mortes

247 - Enquanto estados atingem o colapso do sistema de saúde e as mortes decorrentes da Covid atingem novos recordes, Jair Bolsonaro resolveu tirar uma folga nesta quinta-feira (1). O dia livre de Bolsonaro ocorre após o Brasil bater um novo recorde: foram 3.869 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas.

A agenda de Bolsonaro nesta semana também contou com um encontro com o cantor Latino, no momento em que os chefes da Marinha, Aeronáutica e Exército pediam demissão do cargo.

Na agenda oficial do Palácio do Planalto, o dia 1 de abril constava como “sem compromissos oficiais”.

