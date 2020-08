Bolsonaro retoma guerra e distribui lista 'empurrando' para governadores as mortes pela Covid-19

Palácio do Planalto distribuiu para a base aliada no Congresso um ranking com os governos estaduais e municipais que possuem os maiores índices de mortes e casos confirmados novo coronavírus. Documento dá destaque para opositores e adversários do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Após o Brasil ultrapassar o registro de mais de 100 mil mortes em decorrência da Covid-19, o Palácio do Planalto distribuiu para parlamentares da base aliada um ranking elaborado pela Secretaria de Governo com os governos estaduais e municipais que possuem os maiores índices de mortes e casos confirmados novo coronavírus. O documento liga as mortes e os casos de Covid-19 ao gestores estaduais e municipais, com destaque para opositores e adversários do governo Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a listagem relacionada aos estados que possuem o maior número de novos casos da doença é encabeçada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), adversário de Bolsonaro. Em seguida aparecem os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e da Bahia, Rui Costa (PT).

Doria também aparece como responsável pelo estado que registrou o maior número de mortes no último sábado (8). Atrás dele está o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo

De acordo com a reportagem, interlocutores do Planalto teriam confirmado que o ranking foi elaborado para que parlamentares da base aliada possam rebater as críticas feitas ao governo sobre a gestão do enfrentamento à pandemia.

A Secretaria de Governo, que cuida da articulação política, informou que o material visa "monitorar a disseminação da Covid-19 nos entes federativos para auxiliar na articulação do governo federal" e que “os dados apresentados são todos públicos e retirados do site do Ministério da Saúde”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.