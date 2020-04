Bolsonaro retoma o lobby pela cloroquina, como se fosse a cura para o coronavírus

Visto como despreparado pela maioria dos brasileiros, Jair Bolsonaro continua fazendo lobby pelo medicamento de eficácia não comprovada – e com fortes efeitos colaterais, a "hidroxicloroquina", e anunciou uma parceria com a índia para produção do remédio edit

247 - Mesmo com a comunidade médica salientando que a medicação precisa ainda passar por vários testes, Jair Bolsonaro segue pregando a cura do coronavírus através da “cloroquina” e anunciou na manhã desta quinta-feira (9) uma parceria com a Índia de insumos para produção da medicação.

A substância cloroquina é utilizada no combate à malária e sua eficácia no combate ao coronavírus não foi confirmada pela comunidade médica. Mesmo assim, Bolsonaro ainda afirma que, com o uso do remédio, o paciente “poderá ter uma melhora no 4º ou 5º dia”.

Veja:

- Nossos agradecimentos ao primeiro-ministro da Índia @narendramodi, que, após nossa conversa por telefone, liberou o envio ao Brasil de um carregamento de insumos para produção de hidroxicloroquina. pic.twitter.com/CU6R3u3QXF — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 9, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.