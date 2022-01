Bolsonaro roda áudio machista e misógino no 'chiqueirinho' do Alvorada. E gargalha (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - Após passar cinco dias sem compromissos oficiais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deu uma mostra de que segue comandando o Brasil sem levar à sério suas responsabilidades. O mandatário exibiu uma “piada” machista do humorístico “A Praça É Nossa” para ironizar um casal de apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada.

Uma mulher que estava presente no local disse que Bolsonaro seria uma espécie de padrinho do casamento dela com o noivo, afinal eles se conheceram por serem bolsonaristas. “Ele é 110% Bolsonaro, 100% de direita, conservador, família, acertei na Mega-Sena”, afirmou a mulher.

O presidente não se interessou muito na história de amore e decidiu fazer piada com a “mega-sena” conservadora. “Você falou que ganhou na Mega-Sena. Posso fazer uma piada aqui? Pessoal faz silêncio para ouvir. É o Paulinho Gogó”, disse. Bolsonaro é fã de Paulinho Gogó e de A Praça É Nossa.

.@jairbolsonaro mostra “piada” para apoiadores associando conquista de mulher jovem por homem mais velho a caixa eletrônico.



Presidente reproduziu trecho do programa A Praça é Nossa no cercadinho do Palácio da Alvorada. pic.twitter.com/xiwLbEcFov January 27, 2022