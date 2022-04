Bolsonaro sabe que aliados do PP são corruptos: 'roubaram tudo na Petrobrás'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro sabe que seus aliados do PP, partido do qual fez parte no passado, são corruptos. O PP é um dos principais partidos na base do governo e conta com políticos como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Segundo a VEJA, no fim de março, quando Bolsonaro chamou Adriano Pires para uma conversa no Planalto para convidá-lo a ser presidente da Petrobras, ele deu uma ordem: “se político te procurar, fala comigo. Essa turma do PP não é para atender. Já roubaram tudo lá”.

