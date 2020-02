“Bolsonaro sabe que sairá da política algemado”, diz Paulo Pimenta

"Basta divulgarem quem depositava dinheiro na conta do Queiroz e para quem foram feitos pagamentos desta mesma conta que saberemos com qual família ele tinha relações de amizade, parceria e cumplicidade", disse o deputado Paulo Pimenta edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) rebateu os ataques de Jair Bolsonaro contra o governador Rui Costa ao afirmar em sua página no Twitter que a revelação de quem depositava o dinheiro na conta do ex-assessor Fabrício Queiroz, investigado no esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, seria o suficiente para Jair Bolsonaro ser preso.

"Basta divulgarem quem depositava dinheiro na conta do Queiroz e para quem foram feitos pagamentos desta mesma conta que saberemos com qual família ele tinha relações de amizade, parceria e cumplicidade!! Bolsonaro sabe que sairá da política algemado !!", disse o parlamentar.

Neste sábado, Bolsonaro divulgou nota depois de o governador da Bahia, Rui Costa, ter respondido a ataques dele, lembrando que a homenagem feita por Flavio Bolsonaro a Adriano da Nóbrega, em 2005. “É irônico o governador petista falar de más companhias quando, nos últimos anos, os principais dirigentes nacionais do PT foram condenados e presos na operação Lava Jato“, diz o texto de Bolsonaro.