Bolsonaro sai em defesa de Paulo Guedes e diz que não existem motivos para trocar ministros

"Não tem nenhum motivo para trocar nenhum ministro no momento. E, se tivesse, jamais chegaria ao conhecimento da mídia a não ser no dia da publicação", disse Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro aproveitou nesta segunda-feira um discurso em evento do agronegócio para afirmar que não há no momento nenhum motivo para trocar qualquer um de seus ministros e para fazer uma defesa do titular da Economia, Paulo Guedes.

Em cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022, em um hotel na zona sul de São Paulo, Bolsonaro também afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, é constantemente citado na imprensa como alvo de especulação de troca e, sem detalhar, disse que "muita gente" já lhe pediu que demitisse Guedes.

"Não tem nenhum motivo para trocar nenhum ministro no momento. E, se tivesse, jamais chegaria ao conhecimento da mídia a não ser no dia da publicação", disse o presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Falaram agora há pouco que o Paulo Guedes é um grande ministro --o Ciro (Nogueira, ministro da Casa Civil) falou--, e eu não discordo disso. Mas muita gente já pediu a cabeça dele pra mim em momentos de crise, como se nesses momentos fosse a hora de trocar o paraquedas. Não! É momento de união, de acreditar na capacidade dele. Nenhum motivo tinha para ele estar trabalhando de outra maneira", defendeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do evento com o agronegócio na capital paulista, Bolsonaro, que é candidato à reeleição em outubro, participará ainda nesta segunda na capital paulista de um almoço com lideranças femininas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro, filiado ao PL, está atualmente na segunda posição nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE