Bolsonaro saiu satisfeito de reunião com representantes do Telegram, diz jornalista

247 - Jair Bolsonaro entendeu a reunião que teve, nesta terça-feira, 8, com representantes do Telegram como uma sinalização de que o aplicativo poderia resistir a determinações do TSE, escreve a colunista Bela Megale, no jornal O Globo. A empresa enviou seu vice-presidente, Ilya Perekopsky e o representante no Brasil, Alan Thomaz, para a reunião.

Segundo ela, aliados do chefe de governo relataram que uma das falas que mais agradou Bolsonaro "foi que a empresa optaria por deixar o país a ir contra seus princípios sobre liberdade de expressão e fornecimento de dados".

Bolsonaro ainda disse a aliados que sentiu "muita sintonia" na conversa e que percebeu "total alinhamento" entre seus ideais sobre liberdade de expressão e os dos executivos.

