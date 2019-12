Bolsonaro sanciona lei que extingue prisão disciplinar para PMs e bombeiros

A nova legislação, aprovada pelo Senado no início do mês, extingue a prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros. O projeto, de origem na Câmara dos Deputados, foi assinado pelos deputados Subtenente Gonzaga (PDT-MG) e Jorginho Mello (PL-SC) edit

247 - Bolsonaro sancionou projeto de lei que extingue a prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros, segundo informa reportagem do jornal O Globo.

A nova legislação, que foi publicada no Diário Oficial da União nessa sexta, e aprovada pelo Senado no início do mês, altera regras estabelecidas em um decreto-lei da época da ditadura militar.

O projeto, de origem na Câmara dos Deputados, foi assinado pelos deputados Subtenente Gonzaga (PDT-MG) e Jorginho Mello (PL-SC). Na justificativa da sanção, Bolsonaro cita a avaliação dos autores da proposta: a de que punições devem ser rígidas e rigorosas, mas "respeitando o direito a dignidade da pessoa humana", acrescenta a reportagem .