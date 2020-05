Bolsonaro se agrada com estilo enfraquecido e perdido de Teich

247 - Assessores do Palácio do Planalto afirmam que Jair Bolsonaro não vê problema na postura do ministro da Saúde, Nelson Teich, que ainda se mostra perdido na gestão da crise do coronavírus. Segundo interlocutores de Bolsonaro, ele prefere ministro que vira meme nas redes sociais do que um que quebra hierarquia e o enfrenta, como o antecessor Luiz Henrique Mandetta, demitido em abril.

Os problemas começaram na posse, quando membros de conselhos que representam secretários estaduais e municipais de saúde foram informados do evento, mas não convidados. Depois Teich passou mais de dez dias sem nenhuma reunião com o grupo. Os primeiros encontros também foram descritos como desastrosos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

O ministro não sabia dar informações sobre ações que seriam básicas para a gestão da crise, como a compra de equipamentos de assistência.

Congressistas da área da Saúde, porém, teriam aprovado a disposição do ministro para ouvir. O grupo diz que vê nas recentes viagens do ministro a regiões afetadas, como Amazonas e Rio, uma forma de tentar mostrar que "arregaça as mangas" e quer estar próximo dos estados.

