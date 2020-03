Bolsonaro se cala, mas Mourão presta solidariedade à família de Bebianno

"Eventualmente, a política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos", escreveu o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no Twitter edit

247 - Enquanto Jair Bolsonaro se cala sobre a morte de Gustavo Bebianno, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, prestou solidariedade à famílai do ex-secretário-geral do governo.

"Transmito meus pêsames à família de Gustavo Bebianno, que esteve conosco desde os primeiros momentos da campanha vitoriosa de @jairbolsonaro. Eventualmente, a política nos afasta, mas não apaga jamais o bom combate que travamos juntos", escreveu o general no Twitter.

Vítima de um infarto, Bebianno era desafeto da família Bolsonaro. “Só contei 3% do que sei”, disse ele no dia 15 de novembro do ano passado durante entrevista ao jornalista Guilherme Amado, da revista Época.