Bolsonaro se cala sobre assassinato político cometido por bolsonarista em Foz do Iguaçu

247 - Enquanto toda a sociedade se comoveu com o assassinato político do guarda petista Marcelo Arruda por um policial bolsonarista, que invadiu o aniversário do guarda com uma arma, em Foz do Iguaçu, Jair Bolsonaro (PL) se manteve calado.

O crime de ódio é um resultado da política intolerante promovida pelo governo. Bolsonaro foi eleito com seu discurso raivoso, defendendo assassinato de petistas e a ditadura militar.

