Bolsonaro se despede do litoral paulista com nova aglomeração

Jair Bolsonaro fez um passeio na praia do Canto do Forte, em Praia Grande (SP). Estava sem máscara e violou os protocolos sanitários para a pandemia do coronavírus edit

247 - Em nova demonstração de desprezo por atingidos pela pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro provocou nova aglomeração, nesta segunda-feira (4), no estado de São Paulo, poucas horas antes de voltar a Brasília (DF). Ele fez um passeio na praia do Canto do Forte, em Praia Grande. Estava sem máscara e violou os protocolos sanitários para a pandemia do coronavírus.

Bolsonaro abraçou, tirou fotos com apoiadores e segurou cães de banhistas, que também, em sua maioria, desrespeitaram as recomendações sanitárias.

"Ninguém quer que morra ninguém. Se a minha mãe pegar ela vai ter dificuldade porque tem 93 anos", afirmou, tentando se esquivar das responsabilidades pelos casos e mortes por Covid.

O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de casos de coronavírus, com 7,7 milhões de infectados, atrás de Índia (10,3 milhões) e Estados Unidos (21,1 milhões).

O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade de mortes (196 mil). Em primeiro estão os EUA, com 360 mil óbitos provocados pela pandemia.

Reprodução

