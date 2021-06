Bolsonaro se irrita com internauta que o cobrou sobre preço do gás

“Eu quero saber qdo vai baixar o preço do gás de cozinha. Não consumo cocaina, nem cloroquina”, cobrou o internauta edit

247 - Jair Bolsonaro ficou irritado e deu uma resposta atravessa a um internauta que o questionou sobre as altas no preço do gás de cozinha.

“Eu quero saber qdo vai baixar o preço do gás de cozinha. Não consumo cocaina, nem cloroquina”, escreveu o internauta.

Na publicação, feita em sua conta no Twitter neste domingo (20), Bolsonaro afirmou que zerou “impostos federais” e que não seria necessário dizer “de quem cobrar” porque “certamente” o autor da pergunta já saberia.

“Zeramos os impostos federais de gás de cozinha! E ultrapassamos as 110 milhões de doses de vacina distribuídas a estados e municípios de todo país e continuaremos. Creio que não precisamos dizer de quem tem que cobrar, pois certamente já sabe. Um forte abraço e seja feliz sempre!”, escreveu Bolsonaro.

O internauta, entretanto, rebateu: “Então R$100 por um botijão de gás está ok? É isso? Cadê o subsídio ao povo humilde? Recusou 57 e-mails da Pfizer e trabalhou em paralelo para importar mais cloroquina. E como resultado batemos 500 mil mortos ontem. Bate na Coronavac e beneficia a Covaxin mais cara. Pq?”.

