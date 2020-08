Bolsonaro se irrita com mulher que cobra nomeações: “Eu não vou responder para você”

Em conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro se irritou com mulher que representava os aprovados no concurso da Defensoria Pública da União (DPU) e solicitava nomeações. “Eu não vou responder para você, está ok? Não vou responder a uma pergunta complexa de forma tão rápida assim”, rebateu Bolsonaro edit

247 - Em conversa com apoiadores antes de embarcar para uma viagem ao Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (18), Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou com uma mulher que cobrou o executivo por mais nomeações para a Defensoria Pública da União (DPU). A informação é do portal Metrópoles.

“Bolsonaro, o que você acha de levar a DPU para o interior do Brasil? ”, questionou a mulher, que representa um grupo de aprovados no concurso da DPU. “Eu não vou responder para você, está ok? Não vou responder a uma pergunta complexa de forma tão rápida assim” rebateu Bolsonaro. “Olha, por falar em orçamento, está uma briga por orçamento enorme, cada vez mais diminui o montante”, acrescentou.

Bolsonaro viajou para Corumbá (MS), onde participa da inauguração da Estação Radar da cidade, para cumprir com sua agenda eleitoral.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.