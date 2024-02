Bolsonaro se propôs a responder à PF se é cis, mas não soube dizer

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Bolsonaro compareceu nesta quinta-feira (23) na Polícia Federal, a respeito das investigações da Polícia Federal sobre os atos golpistas e foi orientado a ficar em silêncio. De acordo com informações do UOL, a única questão que ele se dispôs a esclarecer ficou sem resposta. Questionado se é cis (cisgênero), ele falou que não sabe o que isto significa.

Esse tipo de informação é solicitado na hora de preencher a ficha do depoente. O procedimento burocrático é feito antes das perguntas sobre o fato investigado e é acompanhado do recolhimento de dados pessoais. No entanto, o extremista não soube dizer se é ou não cis.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: