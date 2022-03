Bolsonaro se reúne com ministros para resolver refúgio a ucranianos

Expectativa no governo brasileiro é de que portaria concedendo visto humanitário a ucranianos seja publicada ainda nesta quinta-feira (3) edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro se reuniu, na manhã desta quinta-feira (3/3), no Palácio do Planalto, com os ministros Carlos França (Relações Exteriores) e Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública).

Segundo apurou a coluna, a reunião serviu para concluir as tratativas para a concessão de vistos humanitários, pelo governo brasileiro, a ucranianos que tenham deixado o país após a invasão russa.

A expectativa no governo federal agora é de que a portaria interministerial dos ministérios da Justiça e das Relações Exteriores seja publicada ainda nesta quinta-feira (3/3), em edição extra do Diário Oficial da União.

