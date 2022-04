Bolsonaro se reúne com representantes do Whatsapp para discutir acordo contra fake news entre a plataforma e o TSE

Apoie o 247

ICL

247 - Representantes da Meta, empresa controladora do WhatsApp, deverão se reunir com Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (27), no Palácio do Planalto em Brasília. O objetivo do encontro, segundo reportagem do jornal O Globo, é discutir o acordo feito pela plataforma com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de só permitir a criação de grupos com milhares de pessoas após as eleições de outubro.

A medida, que visa barrar a disseminação de fake news durante o período eleitoral, é duramente criticada por Bolsonaro e seus aliados. Segundo o mandatário, o compromisso é "inadmissível" e não deve ser cumprido.

Ainda segundo a reportagem, a reunião deverá acontecer no período da manhã por meio de uma agenda com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, designado por Bolsonaro para tratar do tema com os representantes da Meta. O compromisso do WhatsApp com o TSE foi firmado em janeiro deste ano, durante uma reunião entre o então presidente da Corte, o ministro Luís Roberto Barroso , e o chefe internacional do WhatsApp, Will Cathcart.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE