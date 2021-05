Bolsonaro se reuniu com negacionista Osmar Terra quase 20 vezes durante pandemia

Revista Fórum - O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro 17 vezes durante a pandemia de Covid-19 mesmo sem possuir qualquer vínculo funcional com o Ministério da Saúde. Negacionista convicto, Terra é apontado como possível articulados do “gabinete paralelo” investigado na CPI do Genocídio.

Levantamento feito pelo jornalista Victor Ferreira, da GloboNews, indica que foram 17 encontros oficiais. Destes, três aconteceram no mês de setembro. Nesse período, ele se encontrou com o ministro Eduardo Pazuello em apenas uma oportunidade. Foi em setembro que o general deixou de ser “interino” e foi empossado como titular da pasta.

Em outras quatro oportunidades, Terra levou defensores de tratamentos sem eficácia comprovada – como a hidroxicloroquina – para se reunir com Bolsonaro. Em nenhuma delas, o ministro da Saúde esteve presente.

