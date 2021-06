Bolsonaro se solidariza a Nise, que foi triturada na CPI e tentou empurrar cloroquina aos brasileiros

Jair Bolsonaro usou as redes sociais para afirmar que a médica Nise Yamaguchi foi tratada de forma “covarde” por um “tribunal de exceção” durante seu depoimento à CPI da Covid edit

247 - Jair Bolsonaro usou as redes sociais para defender a médica Nise Yamaguchi, que prestou depoimento à CPI da Covid nesta segunda-feira (1), e para criticar o colegiado. Segundo ele, Nise foi tratada de forma “covarde” por um “tribunal de exceção” e o governo “vem sendo ameaçado por um grupo político” que “nega investigar desvios de recursos para o combate à pandemia”.

“Minha solidariedade à Dra Nise, médica e cientista com extenso currículo, que participou de um verdadeiro tribunal de exceção. É inadmissível que profissionais de saúde sejam tratados de forma tão covarde!”, postou Bolsonaro no Twitter.

“É preciso respeitar a autoridade e a autonomia médica. Médicos devem ter liberdade para salvar vidas e isso vem sendo ameaçado por um grupo político que atua visando somente atacar o Governo enquanto nega investigar desvios de recursos para o combate à pandemia”, completou em seguida.

Em seu depoimento à CPI, Nise Yamaguchi mentiu aos senadores e caiu em contradições em diversas ocasiões. Defensora do uso de remédios ineficazes - como a cloroquina e ivermectina - no tratamento da Covid-19, ela apresentou um documento que comprova a existência de um gabinete paralelo de assessoramento a Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19.

- É preciso respeitar a autoridade e a autonomia médica. Médicos devem ter liberdade para salvar vidas e isso vem sendo ameaçado por um grupo político que atua visando somente atacar o Governo enquanto nega investigar desvios de recursos para o combate à pandemia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 2, 2021

