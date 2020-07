"Bolsonaro se tornou um clássico mundo afora. Um exemplo a não ser seguido”, diz Haddad

Ex-prefeito Fernando Haddad usou as redes sociais para criticar o fato dos governistas acharem graça nas “palhaçadas” feitas por Jair Bolsonaro enquanto “a imagem do Brasil no exterior segue sendo destruída” edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (24) para afirmar que Jair Bolsonaro “se tornou um clássico mundo afora. Um exemplo a não ser seguido”. Na postagem, ele criticou o fato dos governistas acharem graça nas “palhaçadas” feitas pelo ex-capitão enquanto “a imagem do Brasil no exterior segue sendo destruída”.

“Sei que que os governistas acham bonitinho as palhaçadas do seu mito, mas a imagem do Brasil no exterior segue sendo destruída pelo jornalismo sério e por programas humorísticos. Bolsonaro se tornou um clássico mundo afora. Um exemplo a não ser seguido”, postou Haddad no Twitter.

Confira a postagem de Fernando Haddad sobre o assunto.

Sei que que os governistas acham bonitinho as palhaçadas do seu mito, mas a imagem do Brasil no exterior segue sendo destruída pelo jornalismo sério e por programas humorísticos. Bolsonaro se tornou um clássico mundo afora. Um exemplo a não ser seguido. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) July 24, 2020

