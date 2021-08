Bolsonaro segue como preferência dos evangélicos, mas Lula vence nas demais religiões

Dados são da mais recente pesquisa do PoderData edit

CartaCapital - O presidente Jair Bolsonaro é a preferência da maior parte dos eleitores evangélicos para 2022. Esta, no entanto, é a única religião em que o atual presidente vence. Em todas as demais, o ex-presidente Lula é apontado como principal intenção de voto. Os dados são da mais recente pesquisa do PoderData divulgada nesta sexta-feira 6.

Entre os evangélicos, Bolsonaro tem 45% dos votos e Lula 26%. Já entre os católicos, 39% indicam preferência pelo petista e apenas 21% dizem votar no atual presidente.

Leia a íntegra na CartaCapital.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.