Bolsonaro será alvo de panelaço pelo quinto dia seguido nesta segunda

247 - Internautas, jornalistas, partidos e dirigentes políticos estão convocando um novo panelaço contra Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 23. A hora marcada para acontecer é às 20h30. Será o quinto dia seguido de panelaço contra o governo.

A convocação se dá diante da medida provisória 927, decretada - e em menos de 24h, revogada - por Bolsonaro, que permite suspensão de contrato de trabalho por até 4 meses, deixando o trabalhador sem emprego e salário durante estes meses.

O dirigente do MTST e pré-candidato do PSOL para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse que “o Panelaço de hoje às 20h30 tem que ser ensurdecedor. É em defesa da vida. Com a MP 927, derrubar Bolsonaro tornou-se uma questão de sobrevivência”.

O Panelaço de hoje as 20h30 tem que ser ensurdecedor. É em defesa da vida. Com a MP 927, derrubar Bolsonaro tornou-se uma questão de sobrevivência. #BolsonaroGenocida — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 23, 2020





Hoje tem PANELAÇO contra mais uma crueldade de Bolsonaro! Vamos juntos contra a MP da morte! #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/VPmSVhoJ0f — PT na Câmara (@PTnaCamara) March 23, 2020

#BolsonaroGenocida arregou e revogou o art 18 da #mpdamorte (tem q revogar td o resto e lançar um plano q proteja a população). Mas foi tempo suficiente p/ver q a grande mídia apoiou a medida. E Doria a elogiou. Estamos ferrados e mal pagos mesmo. Hj à noite #panelaço, pf! March 23, 2020

O Brasil inteiro revoltado com essa MP genocida de Bolsonaro que joga milhões de trabalhadores no desemprego em plena pandemia. Seguimos apelando para que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre devolvam a MP 927 ao Planalto e acionaremos o STF. Panelaço hoje às 20h. #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/GkyLASOW0N — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) March 23, 2020