Bolsonaro entregou exames ao saber que perderia no STF

247 - A apresentação dos exames para a Covid-19 por parte de Jair Bolsonaro só aconteceu após ele ter recebido sinais de que perderia um eventual julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), caso ingressasse com algum recurso junto à Corte.

De acordo com reportagem do blog da jornalista Bela Megale, Bolsonaro já esperava que o ministro do STF Ricardo Lewandowski determinasse a entrega e publicidade do resultado dos testes, o que aconteceu na tarde desta quarta-feira (13).

“Quando foi informado que haveria chances de perder caso recorresse ao plenário da Suprema Corte, decidiu finalmente ceder”, destaca a jornalista.

