"Bolsonaro só lucrou com a viagem à Rússia", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa considera que Jair Bolsonaro só obteve benefícios na viagem recente que fez à Rússia. "Ele colocou os Estados Unidos numa sinuca", diz ele. Além disso, Stoppa afirma que Bolsonaro conseguiu produzir um estoque de fake news para seus seguidores sobre seu fantasioso papel na construção da paz e ainda fez uma viagem internacional sem produzir nenhuma gafe relevante.

Na sua opinião, à medida em que o eleitor começar a se preocupar menos com a pandemia, Bolsonaro tenderá a se recuperar nas pesquisas. "Os acontecimentos recentes devem acender uma luz amarela na campanha do ex-presidente Lula", afirma. Na sua opinião, é lamentável que todos os adversários do fascismo não estejam unidos em torno de Lula, que é hoje o único líder político capaz de derrotar Bolsonaro.

