Bolsonaro sobre coronavírus: "em alguns poucos casos pode levar a óbito"

247 - O país já registra 621 casos confirmados - eram 428 na quarta-feira (18) - e 7 vítimas fatais, demonstrando o avanço do contágio, Jair Bolsonaro continua a minimizar os efeitos da doença em transmissão ao vivo pelo Facebook em sua live semanal.

"Para algumas pessoas, mais idosas, que têm outros problemas, a infecção torna-se grave. E, realmente, em alguns poucos casos pode levar a óbito", disse Bolsonaro, que fez a live novamente de máscaras.

Aparentemente sem saber que já estava no ar, Bolsonaro disse a intérprete de libras o que seria um recado à imprensa.

"Eu vou falar "você foi convidada?", você fala "não", tá? Pro meu aniversário... e é verdade, ninguém tá mentindo aqui. Tá valendo aí? Brasília, 19 de março, 19h. Daqui a dois dias vai ter uma festa aqui em casa. Atenção, imprensa, vai ter uma festa aqui em casa, meu aniversário. Eu, a minha esposa e as duas filhas. Ou será que eu tô proibido de fazer essa festinha aqui em casa? Sempre foi assim, nunca tive comemoração de aniversário, não é porque eu não tive oportunidade, é porque eu não gosto mesmo, tá? Mas tudo bem... ", disse. E acrescentou: "Será que estou proibido de fazer essa festinha em casa?"

Bolsonaro confirmou que o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Sergio Segovia, foi diagnosticado com o Covid-19. Ele integrava a comitiva que foi com ele ao EUA.

"Tudo normal a vida dele. Ele deve ter os seus 55 anos de idade, um pouquinho menos", garantiu Bolsonaro sobre a saúde do almirante.

Apesar do momento crítico, Bolsonaro voltou a usar o momento para se autopromover. Fez propaganda da entrevista que concedeu nesta quinta para o Programa do Ratinho, do SBT.

"Então a preocupação do governo existe, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, que amanhã, às 22h30, no SBT, eu gravei uma entrevista de um pouco mais de uma hora para o Ratinho. Então falei muita coisa que vai ao ar amanhã, então não vou entrar em muito detalhe sobre a questão do coronavírus, até porque, amanhã, se Deus quiser, vai estar ali no Programa do Ratinho", disse.