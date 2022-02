Bolsonaro sobre rejeição de mulheres: 'maioria vota na esquerda'

Jair Bolsonaro também fez referência à Venezuela e afirmou que as mulheres estão "fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT" para abrigos em Roraima edit

247 - Jair Bolsonaro resolveu ironizar as mulheres, em conversa com apoiadores nesta sexta-feira (4) ao comentar a rejeição do público feminino ao governo dele apontada nas pesquisas de intenções de votos.

"Segundo pesquisa, as mulheres não votam em mim, a maioria vota na esquerda. Agora, não sei, pesquisa a gente não acredita, mas se há reação por parte das mulheres, faz uma visitinha em Pacaraima, Boa Vista, nos abrigos, e vê como é que estão as mulheres fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT", disse. O relato foi publicado pelo portal Uol.

De acordo com levantamento PoderData realizado de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41% das intenções de voto contra 30% de Bolsonaro. Se a eleição fosse apenas entre homens, haveria empate técnico: 39% para o petista e 38% para o atual presidente. Entre mulheres, o petista soma 44%, contra 22% de Bolsonaro na simulação do primeiro turno.

A pesquisa apontou que 59% das mulheres acham Bolsonaro "ruim" ou "péssimo". A taxa é de 47% entre os homens.

O levantamento foi feito de 31 de janeiro a 1 de fevereiro por meio de ligações para telefones fixos e celulares. Foram entrevistadas 3 mil pessoas em 245 municípios espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09445/2022.

