Bolsonaro sugere que homossexuais poderão sofrer "punição divina'

247 - Jair Bolsonaro voltou a destilar sua homofobia ao insinuar que a comunidade LGBT poderá ser alvo de algum tipo de punição divina "quando deixar esta terra”. A declaração foi feita nesta segunda-feira (17) durante entrevista à uma rádio do Espírito Santo, de acordo com o site O Antagonista. Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro também disse que o PT quer implementar a “ideologia de gênero” no país e que o partido já tentou atacar “o coração dos cristãos” em outras ocasiões.

“Ninguém é contra duas pessoas conviverem no seu canto e serem felizes. Cada um fez o que bem entender da sua vida. E quem acredita, né…Vai ver depois como se entende quando deixar essa terra. A gente não entra nessa Seara”, disse Bolsonaro.

