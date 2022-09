'Bolsonaro também vai colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo?', questiona Lula

Desembargador do Distrito Federal determinou que a reportagem que revela o caso seja retirada do ar. Clã Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro em espécie edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) provocou seu adversário Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (23) pelo Twitter, lembrando que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis nos últimos 30 anos pagando - parcial ou integralmente - com dinheiro vivo.

Lula, que sempre critica os sigilos de 100 anos impostos por Bolsonaro a temas sensíveis a seu governo, questionou: "será que o Bolsonaro também vai querer colocar sigilo de 100 anos na matéria do UOL sobre compra de imóveis em dinheiro vivo?".

O desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinou que sejam retiradas do ar as matérias do UOL sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Ele argumenta que as reportagens citam informações sigilosas contidas em inquérito policial que já havia sido anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.