Bolsonaro: Tarcísio e Zema são pequenos para enfrentar Lula

247 -Jair Bolsonaro (PL), que retornou ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos, para onde viajou antes do término do seu mandato à frente do Executivo Federal, tem dito a interlocutores e aliados que os governadores de São Paulo e de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, respectivamente, “não estão prontos” para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma eleição.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “Nos bastidores, o ex-presidente faz críticas, especialmente, ao seu pupilo Tarcísio. Ele afirma que o governador é muito técnico e que ‘seria engolido pela política’”.

Ainda conforme a reportagem, em seu discurso após desembarcar em Brasília , O ex-mandatário deixou claro que pretende disputar o pleito presidencial de 2026, apesar das chances de ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lideranças do PL, contudo, avaliam que Bolsonaro é “carta fora do baralho” e que “o espaço será ocupado por herdeiros de Jair Bolsonaro e hoje veem Tarcísio como o nome mais forte, além da ex-primeira-dama”.

