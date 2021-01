Bolsonaro tem afinidade ideológica com Trump e é até pior, diz professora Tatiana Roque

“Ele tem uma afinidade ideológica do ponto de vista desses regimes autoritários, que realmente querem eliminar os intermediários, as mediações das instituições democráticas”, disse à TV 247 a filósofa e coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Assista edit

247 - Filósofa, professora e coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, Tatiana Roque comentou na TV 247 a tentativa de um golpe de Estado nos Estados Unidos pelo atual presidente, Donald Trump, e repercutiu a fala branda de Jair Bolsonaro sobre o ocorrido, posicionando-se como aliado.

Bolsonaro foi um dos poucos chefes de Estado, senão o único, a não repreender firmemente a invasão do Capitólio por trumpistas. Para Tatiana, Bolsonaro e Trump são semelhantes ideologicamente e acreditam no funcionamento de sistemas autoritários, nos quais não há sistemas de freios e contrapesos. A atitude de Trump de convocar seus seguidores a invadir o Congresso norte-americano preocupou brasileiros, que temem que o mesmo aconteça em 2022 caso Bolsonaro perca a eleição presidencial.

“O Bolsonaro tem uma afinidade ideológica realmente com o Trump, na verdade ele é um pouco pior. Ele tem uma afinidade ideológica do ponto de vista desses regimes autoritários, de um lado anti-sistêmicos e de outro lado autoritários, que realmente querem eliminar os intermediários, as mediações das instituições democráticas. Então todo esse sistema de pesos e contrapesos, que fazem parte do funcionamento da democracia, eles visam tirar do caminho”, falou.

