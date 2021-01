Bolsonaro tem de responder pelo seus crimes, aponta jurista

A jurista Deborah Dupra aponta alguns dos crimes de responsabilidade e crimes comuns cometidos por Jair Bolsonaro no exercício da Presidência da República edit

Tutameia - “Estamos diante de uma crise gravíssima, de uma crise em todos os sentidos. O impeachment é uma solução democrática de momento, mas eu acredito que o presidente, uma vez afastado, ele tem de responder pelos crimes comuns que está praticando, que são muitos. Não só ele: temos aí um conjunto de servidores públicos que se prestaram a esse papel de adotar, de forma acrítica, as orientações do presidente. É ele que determina a pauta de todos os ministérios, e quando ministros se rendem a essa situação, eles também deverão ser corresponsabilizados no futuro”.

É a avaliação que faz a jurista Deborah Duprat em entrevista ao TUTAMÉIA em que aponta e demonstra alguns dos crimes de responsabilidade e crimes comuns cometidos por Jair Bolsonaro no exercício da Presidência da República. Vice-procuradora-geral da República nos governos Lula e Dilma, ela foi uma das envolvidas na redação de pedido de impeachment apresentado no ano passado por movimentos populares e entidades da sociedade civil.

