Bolsonaro tem liderança isolada nas redes sociais; Lula cresce

247 - A liderança do ex-presidente Lula (PT) em todas as pesquisas eleitorais não se reflete no ranking das redes sociais. Levantamento da Bites, divulgado pelo Poder 360, mostra que Jair Bolsonaro (PL) ainda é o pré-candidato à Presidência com maior número de seguidores.

Apesar disso, Lula teve um crescimento maior que o do adversário no número de seguidores no Twitter e Instagram.

Lula teve um crescimento de 14,6% no Instagram contra 2,4% de Bolsonaro. No Twitter, o crescimento do petista foi de 8,6% contra 4,1% de Bolsonaro.

No entanto, a recuperação de Lula não ameaça a liderança de Bolsonaro.

