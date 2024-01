'Bolsonaro tem que saber que o choro não é livre', diz Rogério Correia sobre operação da PF que mirou Carlos Jordy

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada esta semana pela Polícia Federal (PF) e que teve o deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PL) como alvo pela suspeita de incitar os atos golpistas do dia 8 de janeiro, mostra que o resultado da CPMI dos Atos Golpistas está integrado com as investigações da Polícia Federal e deverá alcançar Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. “Neste caso, Bolsonaro tem que saber que o choro não é livre”, disse o parlamentar.

Segundo Correia, “a CPMI nos dá o roteiro do que está por vir. Jordy foi o primeiro destes que incitaram. Mas a CPMI lembrou muito da audiência do golpe que foi realizada no Congresso Nacional, convocada, e que ficou mais de 12 horas no ar na TV do Congresso, do Senado, e também nas redes bolsonaristas, conclamando ao golpe e que não se respeitasse o resultado eleitoral dizendo que Lula não poderia tomar posse. Jordy foi um dos que usou a palavra, mas lá estavam terroristas, que tentaram colocar bombas, e vários senadores e senadoras e agitadores do golpe. >>> Bolsonarismo entra em pânico após busca e apreensão na casa de Jordy

“O resultado que vem agora vai incluir os mandantes e o principal deles foi Jair Bolsonaro, seus generais e seus ministros mais próximos. Está claro no roteiro da CPMI e com certeza não está longe das investigações da Polícia Federal e nem da PGR. O Supremo vai apenas sacramentar aquilo que já está cheio de provas na CPMI, na PGR e na Polícia Federal. Neste caso, Bolsonaro tem que saber que o choro não é livre”, completou.

Nas redes sociais, Correia ressaltou que a criação da CPMI, solicitada pela base aliada de Jair Bolsonaro "foi um tiro no pé". "O maior tiro no pé que o Bolsonarismo deu foi a CPMI. O relatório é a exigência do Congresso Nacional, para que PF, PGR e STF levem a cabo as investigações e julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe. A próxima etapa será a denúncia e depois a prisão, com ou sem choro", postou.

