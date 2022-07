Bolsonaro tem responsabilidade no assassinato de Marcelo Arruda, diz Lula

“Existe uma frente do bolsonarismo que é a frente do ódio, da violência, que quer atirar, quer matar. Então o Bolsonaro tem responsabilidade", disse Lula edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (27), que Jair Bolsonaro (PL) tem responsabilidade no assassinato do guarda municial e tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, morto a tiros pelo bolsonarista Jorge José Guaranho.

“Existe uma frente do bolsonarismo que é a frente do ódio, da violência, que quer atirar, quer matar. Então eu acho que o Bolsonaro tem responsabilidade na morte do Marcelo Arruda. Se não tivesse, não mandava chamar o irmão do Marcelo, não estava preocupado em atender a família e tentar falar. Ele tem responsabilidade. É ele que está instigando, nos discursos dele, nas lives dele, no chiqueirinho. Ele está instigando a sociedade a isso", disse Lula nesta quarta-feira em entrevista ao UOL.

A declaração de Lula também critica a tentativa de Jair Bolsonaro de minimizar o crime de natureza política e tentar tirar proveito eleitoral da situação. Arruda foi baleado e morto no dia 10 de julho, após Guaranho invadir a sua festa de aniversário que tinha como elementos decorativos o PT e o ex-presidente.

Poucos dias após o crime, Bolsonaro entrou em contato com o irmão de Arruda, que defende o atual governo, mas evitou contato com os demais familiares, incluindo a viúva da vítima.

