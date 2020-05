Bolsonaro tem reunião com Alcolumbre e Caiado no Planalto

A reunião aconteceu na tarde desta segunda e foi a convite de Jair Bolsonaro. O encontro ainda contou com a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles edit

247 - A convite de Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos do DEM, estiveram no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (4).

A reunião aconteceu na tarde desta segunda e ainda contou com a participação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.

"O tom da conversa foi amistoso. Falaram de projeto dos estados. Quem viu a conversa, diz que Alcolumbre acabou virando cupido da “volta” de Caiado e Bolsonaro", descreu reportagem da Veja.

De acordo com o site O Antagonista, Alcolumbre e Caiado reforçaram a Bolsonaro a importância de fazer acenos de pacificação ao Congresso e ao STF, sugerindo um encontro entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, presdente da Câmara.

Maia é um dos principais alvos de ataques dos atos insuflados pelo clã Bolsonaro nos últimos dias, além de ataques nas redes sociais.

Em meio à pandemia do novo coronavírus e diante da campanha de Bolsonaro contra o isolamento, Caiado rompeu a relação com Bolsoanro e disse que só falaria com ele por meio de “comunicados oficiais”.

