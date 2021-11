Bolsonaro tem saldo negativo no YouTube após suspensão na plataforma

Bolsonaro fechou a semana com um saldo negativo de 59 mil visualizações na comparação com o que havia começado na semana passada edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Guilherme Amado, no Metrópoles - A retirada do vídeo em que associa a vacinação contra Covid-19 com casos de Aids fez com que Jair Bolsonaro fechasse a semana com saldo negativo de visualizações em sua conta no YouTube.

De segunda-feira passada (25/10) — dia em que o vídeo foi derrubado e sua conta, suspensa — até este domingo (31/10), Bolsonaro ganhou quase 250 mil visualizações em vídeos de seu canal.

A exclusão do vídeo, no entanto, fez Bolsonaro perder mais de 186 mil exibições, o que fez o presidente fechar a semana com um saldo negativo de 59 mil visualizações na comparação com o que havia começado na semana passada.

PUBLICIDADE

A impossibilidade de postar novos conteúdos também fez o presidente somar um número mais baixo de views: de sexta a domingo recebeu a visita de pouco mais de 15 mil pessoas por dia, número bem abaixo do que sua média diária de 75 mil visualizações.

Os dados são da plataforma Social Blade.

PUBLICIDADE