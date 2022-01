Bolsonaro tem sonda retirada, mas segue sem previsão de alta, diz boletim médico

Apoie o 247

247 - O hospital Vila Nova Star disse que Jair Bolsonaro, internado com um quadro de obstrução intestinal, “evoluiu com boa aceitação da dieta líquida ofertada durante o dia, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica”, em nota divulgada no fim da tarde desta terça-feira (4).

Segundo o hospital, “o trato digestivo do Presidente da República mostra sinais de recuperação. No momento, não há previsão de alta”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (4) que seu pai pode ter alta médica “a qualquer momento”.

