Bolsonaro tenta alimentar ema e é bicado

Em passeio no jardim do Alvorada, Bolsonaro tentou alimentar as emas e acabou bicado pelo animal edit

247 - Jair Bolsonaro tem feito um esforço para demonstrar que está bem, apesar do suposto contágio pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira (13), ele resolveu tomar um banho de sol no jardim do Palácio da Alvorada, mas o passeio não terminou bem.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, durante a caminhada, Bolsonaro decidiu alimentar uma ema que estava no gramado e o animal não gostou da sua presença e acabou bicando Bolsonaro.

