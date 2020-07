Bolsonaro tenta cultivar nova imagem e evita ataques no Twitter

247 - O novo tom adotado por Jair Bolsonaro há quase um mês se refletiu também no Twitter, sua rede social preferida para anúncios e pronunciamentos.

O jornalista Rodrigo de Souza destaca no Globo que já há 25 dias Bolsonaro não ataca opositores em seu perfil, o que caracteriza uma mudança significativa na sua estratégia de comunicação, sempre marcada por ofensas a adversários e pela incitação de sua militância mais radical.

Levantamento feito pelo jornal apontou que, desde a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro envolvido no escândalo das rachadinhas, os ataques à oposição e o estímulo à militância mais radical praticamente desapareceram do Twitter de Jair Bolsonaro.

De acordo com o jornal, nos 23 dias anteriores à prisão de Queiroz, Bolsonaro fez dez tuítes de ataques a adversários. Nos 23 dias posteriores, nenhum. No período anterior a 17 de junho, véspera da prisão de Queiroz, Bolsonaro publicou 12 tuítes de crítica à imprensa e outros nove de crítica a opositores ou a instituições. A partir do dia 18, nenhuma publicação desses dois tipos foi registrada no perfil.

Outra mudança sensível foi o sumiço de tuítes que reforçavam a agenda ideológica do governo. No período anterior à prisão de Queiroz, foram 27 posts desse tipo. No período posterior, não houve registro de tuítes dessa categoria.

