Bolsonaro tenta fazer teste de popularidade nas ruas de Brasília

Em meio a uma queda de braço com o seu ministro Sérgio Moro, mais popular que ele, inclusive, Jair Bolsonaro testa a sua popularidade ao descer no meio da Praça dos Três Poderes nesta quinta (26)

247 - Com as pesquisas apontando crescimento da rejeição ao seu governo, Jair Bolsonaro resolveu testar a sua popularidade nesta quinta-feira (26) ao descer no meio da Praça dos Três Poderes, quando voltava do Centro de Inteligência do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

Como havia feito mais cedo, quando foi a uma lotérica para jogar na Mega da Virada, ele cumprimentou populares e tirou fotos com alguns eleitores no local. Antes de voltar para o Palácio da Alvorada, mais uma vez Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar pessoas que o aguardavam. A informação é da Agência Brasil.

O passeio de Bolsonaro acontece após a sanção do pacote anticrime, sem o veto a figura do juiz de garantias, instalou-se uma crise na relação com Sergio Moro, que sofreu sua maior derrota no governo Bolsonaro.

Mais cedo, Bolsonaro foi a uma lotérica para apostar na Mega da Virada. Com prêmio estimado em R$ 300 milhões, Bolsonaro fez "dois joguinhos".

Antes, porém, quando ainda estava no Palácio da Alvorada e conversava com apoiadores, Bolsonaro foi fotografado com os números 13, 24 e 25 anotados na palma na mão.

Perguntado na lotérica sobre os números da aposta, Bolsonaro disse que pegou as sugestões com apoiadoras na frente do Alvorada. O "13 não é PT, não".