Bolsonaro tentou nomear ex-capitão do Bope como chefe da comunicação da Petrobrás

247 - Jair Bolsonaro quis nomear um ex-capitão do Bope para chefiar a comunicação da Petrobrás, mas a indicação teria sido barrada pelo general Joaquim Silva e Luna, ainda presidente da empresa e à espera do substituto. O veto teria sido um dos motivos do desgaste de general com Bolsonaro. O vazamento da informação, pela coluna de Lauro Jardim em O Globo na manhã deste sábado (2), indica que há uma guerra de bastidores entre o general e Bolsonaro.

Segundo Lauro Jardim, Bolsonaro vinha reclamando que a Petrobrás "se comunica mal" e pretendia emplacar um diretor de Comunicação na estatal, o ex-capital do Bope e ex-comentarista de segurança pública da Globo Rodrigo Pimentel.

“Pimentel, aliás, anda colado a Eduardo Pazuello nos últimos tempos”, informou Jardim.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

