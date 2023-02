Bolsonaro tira AGU de sua defesa e nomeia advogados privados em 28 processos

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) retirou a Advocacia-Geral da União (AGU) de sua defesa, que passará às mãos de bancas privadas de advocacia em 28 processos que ele responde perante a Justiça. Segundo a Folha de S. Paulo os casos vão desde multas sanitárias por participar de eventos públicos sem máscara durante a pandemia até a apuração dos atos antidemocráticos .

Ainda segundo a reportagem, dos 28 processos, 20 tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), sendo 17 investigações. “Os demais estão em outras instâncias do Judiciário. Há três casos em que, apesar de o ex-presidente ter constituído advogados privados, ministros já haviam negado os pedidos de abertura de investigação formulados por parlamentares. Todas as principais apurações são relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes, um dos principais alvos do bolsonarismo”, ressalta o periódico.

Os casos criminais foram entregues ao advogado do PL, Marcelo Bessa, considerado homem de confiança do presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Bessa foi o responsável pela ação impetrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) visando invalidar o segundo turno das eleições do ano passado após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar o pleito presidencial.

Ainda segundo a reportagem, João Henrique Nascimento de Freitas, ex-chefe de gabinete de Bolsonaro, disse que a mudança “não se deu por desconfiança à equipe do ministério, hoje comandada por Jorge Messias, mas porque os casos demandavam ‘acompanhamento mais próximo’".

