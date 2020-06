“Bolsonaro trabalha pela queda da democracia e nunca escondeu isso”, diz presidente da OAB

Em entrevista à TV 247, Felipe Santa Cruz diz que “todo brasileiro responsável e democrata deveria estar alarmado com o que está acontecendo no nosso país” e que o que ocorre aqui é um “fenômeno único” no mundo em termos de combate à pandemia do coronavírus. Ele também se diz bastante preocupado com os atos golpistas e que Bolsonaro “quer armar” seus apoiadores. Assista edit