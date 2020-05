Bolsonaro transfere concessão de florestas públicas para o Ministério da Agricultura

247 - Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira (14)um decreto transferindo a concessão de florestas públicas federais do Ministério do Meio Ambiente (MMA) para a pasta da Agricultura (Mapa).

Os ambientalistas consideram a norma inconstitucional e prejudicial aos ecossistemas.

Reportagem de Renato Grandelle no Globo aponta que a concessão é mais uma baixa no MMA, que, no início do governo, perdeu o Serviço Florestal Brasileiro, também transferido para o Mapa.

De acordo com Flávio Ahmed, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ, o decreto colide com a Política Nacional de Meio Ambiente, uma lei de 1981 que rege, entre outros fatores, a gestão florestal. Um decreto, como o assinado por Bolsonaro, não pode alterar a legislação.

